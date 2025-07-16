Россия готова противостоять американским ракетам Tomahawk, но ей кое-что потребуется
Доктор военных наук Сивков: РФ сможет отбить атаку американских ракет Tomahawk
Ракета «Томагавк» Обложка © Wikipedia
Заместитель главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков выразил уверенность, что Россия в состоянии сбить дальнобойные американские ракеты Tomahawk, но для этого нужно будет предпринять некоторые меры.
По его словам, «Томагавк» — это высокоточное оружие, аналогичное по точности таким ракетам, как Storm Shadow и SCALP. Отличие заключается лишь в дальности полёта: первые две достигают около 500 километров, тогда как «Томагавки» способны преодолевать до 1500 километров.
Для эффективной защиты страны потребуется развернуть систему радиолокационного наблюдения на низкой высоте над всей европейской территорией России. Это можно обеспечить с помощью регулярных патрулей самолётов радиолокационного дозора. Кроме того, необходимо значительно укрепить противовоздушную оборону внутри государства, что потребует значительных трат и колоссальных усилий.
«Поэтому тот курс, который сегодня проводит правительство Российской Федерации, курс на национализацию стратегически важных ресурсов — абсолютно правильный», — сказал Сивков ТАСС.
Ранее американские СМИ сообщали, что президент США рассматривал вариант с передачей Киеву ракет Tomahawk, а также призвал Владимира Зеленского наносить больше ударов по Москве и Петербургу, однако затем глава Белого дома заявил, что Украине ни в коем случае не стоит пытаться дотянуться дотуда.