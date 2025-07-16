Россия готова противостоять американским ракетам Tomahawk, но ей кое-что потребуется

Заместитель главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков выразил уверенность, что Россия в состоянии сбить дальнобойные американские ракеты Tomahawk, но для этого нужно будет предпринять некоторые меры.

По его словам, «Томагавк» — это высокоточное оружие, аналогичное по точности таким ракетам, как Storm Shadow и SCALP. Отличие заключается лишь в дальности полёта: первые две достигают около 500 километров, тогда как «Томагавки» способны преодолевать до 1500 километров.

Для эффективной защиты страны потребуется развернуть систему радиолокационного наблюдения на низкой высоте над всей европейской территорией России. Это можно обеспечить с помощью регулярных патрулей самолётов радиолокационного дозора. Кроме того, необходимо значительно укрепить противовоздушную оборону внутри государства, что потребует значительных трат и колоссальных усилий.