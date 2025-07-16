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16 июля, 10:43

«‎Козёл!» Украинские депутаты развернули битву прямо в Раде, пока их коллеги всё снимали

Драку между депутатами Гончаренко* и Гетманцевым в Верховной раде сняли на видео

Обложка © Strana.ua

Обложка © Strana.ua

Депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Даниил Гетманцев схлестнулись в бою прямо во время заседания парламента и повеселили коллег. Кадры с «поля битвы» нардепов публикует Страна.ua.

Драка Гончаренко* с Гетманцевым. Видео © Strana.ua

На кадрах видно, что украинские парламентарии начали толкать друг друга за трибуной. При этом другие депутаты смеялись и снимали всё на видео. Хоть какие-то попытки их разнять предпринял председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который, впрочем, не мог сдержать улыбки от происходящего. Причины конфликта остаются загадкой, но разгорячённые нардепы обзывали друг друга «козлами».

В драке в парламенте Сербии пострадали три женщины-депутата, включая беременную
В драке в парламенте Сербии пострадали три женщины-депутата, включая беременную

Драки между политиками не новы. Не так давно в здании парламента Армении произошло настоящее побоище — депутат оппозиционной фракции «Армения» Артур Саркисян подвергся нападению со стороны парламентария от правящей партии «Гражданский договор» и его помощников.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Андрей Бражников
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