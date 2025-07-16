«‎Козёл!» Украинские депутаты развернули битву прямо в Раде, пока их коллеги всё снимали

Депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Даниил Гетманцев схлестнулись в бою прямо во время заседания парламента и повеселили коллег. Кадры с «поля битвы» нардепов публикует Страна.ua.

На кадрах видно, что украинские парламентарии начали толкать друг друга за трибуной. При этом другие депутаты смеялись и снимали всё на видео. Хоть какие-то попытки их разнять предпринял председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который, впрочем, не мог сдержать улыбки от происходящего. Причины конфликта остаются загадкой, но разгорячённые нардепы обзывали друг друга «козлами».