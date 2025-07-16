«Козёл!» Украинские депутаты развернули битву прямо в Раде, пока их коллеги всё снимали
Драку между депутатами Гончаренко* и Гетманцевым в Верховной раде сняли на видео
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Депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Даниил Гетманцев схлестнулись в бою прямо во время заседания парламента и повеселили коллег. Кадры с «поля битвы» нардепов публикует Страна.ua.
Драка Гончаренко* с Гетманцевым. Видео © Strana.ua
На кадрах видно, что украинские парламентарии начали толкать друг друга за трибуной. При этом другие депутаты смеялись и снимали всё на видео. Хоть какие-то попытки их разнять предпринял председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который, впрочем, не мог сдержать улыбки от происходящего. Причины конфликта остаются загадкой, но разгорячённые нардепы обзывали друг друга «козлами».
Драки между политиками не новы. Не так давно в здании парламента Армении произошло настоящее побоище — депутат оппозиционной фракции «Армения» Артур Саркисян подвергся нападению со стороны парламентария от правящей партии «Гражданский договор» и его помощников.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.