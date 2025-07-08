Драка в парламенте Армении: Оппозиционера Саркисяна атаковали во время заседания
В здании парламента Армении вспыхнула драка
В здании парламента Армении вспыхнула драка — депутат оппозиционной фракции «Армения» Артур Саркисян подвергся нападению со стороны парламентария от правящей партии «Гражданский договор» и его помощников. Об этом сообщили соратники Саркисяна.
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Инцидент произошёл в момент обсуждения вопроса о лишении Саркисяна депутатской неприкосновенности. Политик заявил, что собирается покинуть заседание и дождаться решения дома, но его попытались остановить, что вылилось в потасовку.
Саркисян проходит по громкому делу о «подготовке теракта» и «попытке захвата власти». В том же деле фигурирует архиепископ Баграт Галстанян, который в прошлом году возглавил массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.
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