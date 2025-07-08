Драка в парламенте Армении: Оппозиционера Саркисяна атаковали во время заседания

В здании парламента Армении вспыхнула драка — депутат оппозиционной фракции «Армения» Артур Саркисян подвергся нападению со стороны парламентария от правящей партии «Гражданский договор» и его помощников. Об этом сообщили соратники Саркисяна.

Инцидент произошёл в момент обсуждения вопроса о лишении Саркисяна депутатской неприкосновенности. Политик заявил, что собирается покинуть заседание и дождаться решения дома, но его попытались остановить, что вылилось в потасовку.