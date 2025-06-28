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Регион
28 июня, 10:59

Пашинин выступил с предложением к оппонентам

Пашинян предложил отказаться от оскорблений в период с 1 по 5 июля

Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил политическим оппонентам с 1 июля отказаться от взаимных оскорблений и провокаций в публичной сфере.

Он заявил, что выступает за переход к уважительным дебатам, основанным исключительно на достоверных фактах, и обязался в течение пяти дней, до 5 июля, воздерживаться от использования неподобающей лексики в своих выступлениях. Пашинян также сообщил, что 5 июля поделится своими наблюдениями о реакции общества на эту инициативу.

Отмечается, что в последнее время премьер-министр нередко употреблял резкие выражения в адрес своих критиков, включая духовных лиц. Его супруга Анна Акопян также использовала в отношении оппонентов такие термины, как «блохи» и «маньяки-извращенцы».

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Тем временем оппозиционный парламентский блок «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном (1998–2008), выразил готовность поддержать инициативу импичмента премьер-министра Никола Пашиняна и выдвинуть на его место архиепископа Микаеля Аджапахяна. В заявлении блока говорится, что 28 депутатов фракции подпишутся под вотумом недоверия, если архиепископ даст согласие на выдвижение.

Оксана Попова
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