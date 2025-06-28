Пашинин выступил с предложением к оппонентам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил политическим оппонентам с 1 июля отказаться от взаимных оскорблений и провокаций в публичной сфере.

Он заявил, что выступает за переход к уважительным дебатам, основанным исключительно на достоверных фактах, и обязался в течение пяти дней, до 5 июля, воздерживаться от использования неподобающей лексики в своих выступлениях. Пашинян также сообщил, что 5 июля поделится своими наблюдениями о реакции общества на эту инициативу.

Отмечается, что в последнее время премьер-министр нередко употреблял резкие выражения в адрес своих критиков, включая духовных лиц. Его супруга Анна Акопян также использовала в отношении оппонентов такие термины, как «блохи» и «маньяки-извращенцы».