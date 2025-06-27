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27 июня, 16:13

Оппозиционная фракция «Армения» хочет выдвинуть архиепископа Микаеля в премьеры

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Микаель Аджапахян (слева). Обложка © AP/TASS

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Микаель Аджапахян (слева). Обложка © AP/TASS

Оппозиционный парламентский блок «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном (1998–2008), выразил готовность поддержать инициативу импичмента премьер-министра Никола Пашиняна и выдвинуть на его место архиепископа Микаеля Аджапахяна.

В заявлении блока говорится, что 28 депутатов фракции подпишутся под вотумом недоверия, если архиепископ даст согласие на выдвижение. Ранее независимые депутаты Овик Агазарян и Акоп Асланян уже выступили с такой инициативой.

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Сам Микаель Аджапахян, как уже рассказывал Life.ru, в настоящее время находится под стражей — его обвиняют в призывах к насильственному свержению власти. Для того чтобы инициатива была внесена в повестку парламента, необходимо собрать 36 подписей. Ещё шесть депутатов входят в оппозиционную фракцию «Честь имею», которая пока не выразила своей позиции.

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Напомним, что кризис в Армении обострился на фоне ухудшения отношений между властями и Армянской Апостольской Церковью, а также после заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном выходе из ОДКБ и готовности признать границы Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Это вызвало волну протестов, резкую критику со стороны оппозиции и духовенства. Ситуация усугубилась после задержания архиепископа Микаеля Аджапахяна, выступившего против политики правительства, и инициативы депутатов о вотуме недоверия премьеру.

Марина Фещенко
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