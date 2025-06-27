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Регион
27 июня, 10:34

Пашиняна засняли на саммите ЕАЭС в гордом дистанционном одиночестве

Журналист Юнашев показал Пашиняна, одиноко ждущего встречи на ЕАЭС через экран

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Пашинян, как и обещал, не прилетел в Минск на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и принимает участие в обсуждениях дистанционно. Накануне политик избежал общих фото и неформального общения через экран. Политическими нюансами с саммита поделился корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев.

Пашинян на ЕАЭС. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Сегодня мероприятие продолжится. Пашинян неожиданно появился по видеосвязи гораздо раньше остальных участников и в одиночестве ожидал начала встречи. Журналист показал кадры из пустого зала в Минске с ожидающим премьером Армении.

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Напомним, 26 и 27 июня в Минске проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В мероприятии лично принимают участие лидеры России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предпочёл присоединиться к дискуссиям дистанционно, по видеосвязи.

Александр Юнашев
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