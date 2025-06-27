Пашиняна засняли на саммите ЕАЭС в гордом дистанционном одиночестве

Премьер-министр Армении Пашинян, как и обещал, не прилетел в Минск на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и принимает участие в обсуждениях дистанционно. Накануне политик избежал общих фото и неформального общения через экран. Политическими нюансами с саммита поделился корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев.

Пашинян на ЕАЭС. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Сегодня мероприятие продолжится. Пашинян неожиданно появился по видеосвязи гораздо раньше остальных участников и в одиночестве ожидал начала встречи. Журналист показал кадры из пустого зала в Минске с ожидающим премьером Армении.