Архиепископ ААЦ Микаэл согласился уйти с силовиками, которые пришли за ним

Архиепископ Микаэл Аджапахян, глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) согласился пойти с силовиками, которые пришли арестовать его. Священнослужитель подчеркнул, что не совершил ничего плохого.

Архиепископ Микаэл вышел к правоохранителям, которые хотят его задержать. Видео © 24news.am

«Я ничего плохого не сделал, не сказал. Сделал тот безумный, который сейчас в правительстве. Я готов пойти с ними, священнослужители последуют за мной», — сказал архиепископ журналистам.

Власти Армении обвиняют Микаэла в призывах к свержению конституционного строя.

«Sputnik Армения» сообщает, что архиепископ всё ещё находится в Первопрестольном Эчмиадзине в резиденции католикоса. Сообщения о том, что его увезли силовики не подтвердились.