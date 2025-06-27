Архиепископ ААЦ Микаэл согласился уйти с силовиками, которые пришли за ним
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Mika Badalyan
Архиепископ Микаэл Аджапахян, глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) согласился пойти с силовиками, которые пришли арестовать его. Священнослужитель подчеркнул, что не совершил ничего плохого.
Архиепископ Микаэл вышел к правоохранителям, которые хотят его задержать. Видео © 24news.am
«Я ничего плохого не сделал, не сказал. Сделал тот безумный, который сейчас в правительстве. Я готов пойти с ними, священнослужители последуют за мной», — сказал архиепископ журналистам.
Власти Армении обвиняют Микаэла в призывах к свержению конституционного строя.
«Sputnik Армения» сообщает, что архиепископ всё ещё находится в Первопрестольном Эчмиадзине в резиденции католикоса. Сообщения о том, что его увезли силовики не подтвердились.
Напомним, в последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян нацелился на апостольскую церковь. Его главный критик архиепископ Баграт Галстанян был обвинён в терроризме и арестован. А сегодня утром сотрудники СНБ попытались прорваться на территорию резиденции католикоса в духовном центре ААЦ Эчмиадзине, что в городе Вагаршапат.