В Ереване суд арестовал архиепископа ААЦ Галстаняна на два месяца

Суд в Ереване арестовал архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна на два месяца. Об этом журналистам сообщил защитник священнослужителя Ованнес Худоян.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа», — сказал Худоян.

В свою очередь, адвокат намерен оспорить вынесенное решение, отметив наличие ряда факторов, которые, по его мнению, ставят под сомнение законность данного постановления.