В Ереване суд арестовал архиепископа ААЦ Галстаняна на два месяца
Баграт Галстанян. Обложка © X / Karina Karapetyan
Суд в Ереване арестовал архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна на два месяца. Об этом журналистам сообщил защитник священнослужителя Ованнес Худоян.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа», — сказал Худоян.
В свою очередь, адвокат намерен оспорить вынесенное решение, отметив наличие ряда факторов, которые, по его мнению, ставят под сомнение законность данного постановления.
Напомним, ранее Галстанян вышел на протесты, его задержали сотрудники Службы нацбезопасности Армении. Баграт, садясь в машину силовиков, заявил о тщетности репрессий и арестов. Сразу после этого толпа сторонников начала скандировать: «Никол — предатель».