Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 00:14

В Ереване суд арестовал архиепископа ААЦ Галстаняна на два месяца

Баграт Галстанян. Обложка © X / Karina Karapetyan

Баграт Галстанян. Обложка © X / Karina Karapetyan

Суд в Ереване арестовал архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна на два месяца. Об этом журналистам сообщил защитник священнослужителя Ованнес Худоян.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа», — сказал Худоян.

В свою очередь, адвокат намерен оспорить вынесенное решение, отметив наличие ряда факторов, которые, по его мнению, ставят под сомнение законность данного постановления.

Главному противнику Пашиняна предъявлены обвинения в узурпации власти и терроризме
Главному противнику Пашиняна предъявлены обвинения в узурпации власти и терроризме

Напомним, ранее Галстанян вышел на протесты, его задержали сотрудники Службы нацбезопасности Армении. Баграт, садясь в машину силовиков, заявил о тщетности репрессий и арестов. Сразу после этого толпа сторонников начала скандировать: «Никол — предатель».

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar