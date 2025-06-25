Главному противнику Пашиняна предъявлены обвинения в узурпации власти и терроризме

Архиепископу Баграту Галстаняну, одному из лидеров оппозиционного движения в Армении и открытого критика премьера Никола Пашиняна, предъявлены обвинения по ряду тяжёлых статей — в том числе в терроризме, массовых беспорядках и узурпации власти. Об этом сообщил его адвокат Сергей Арутюнян, назвав обвинения «смешными» и политически мотивированными.

Следственный комитет Армении ранее заявил, что возглавляемое Галстаняном движение «Священная борьба», организовавшее в 2024 году массовые протесты с требованием отставки главы правительства, якобы готовило теракты и силовой захват власти. Оппозиционные силы высмеяли эти утверждения и назвали происходящее попыткой запугивания.

«Это политическое преследование. Обвинения абсурдны, владыке инкриминируют терроризм, беспорядки и узурпацию — статьи, которые не выдерживают критики», — подчеркнул адвокат.

Он также добавил, что следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте архиепископа.