Главному противнику Пашиняна предъявлены обвинения в узурпации власти и терроризме
Архиепископу Галстаняну предъявлено обвинение в узурпации власти в Армении
Лидер движения «Тавуш во имя Родины» Баграт Галстанян. Обложка © Александр Патрин/ТАСС
Архиепископу Баграту Галстаняну, одному из лидеров оппозиционного движения в Армении и открытого критика премьера Никола Пашиняна, предъявлены обвинения по ряду тяжёлых статей — в том числе в терроризме, массовых беспорядках и узурпации власти. Об этом сообщил его адвокат Сергей Арутюнян, назвав обвинения «смешными» и политически мотивированными.
Следственный комитет Армении ранее заявил, что возглавляемое Галстаняном движение «Священная борьба», организовавшее в 2024 году массовые протесты с требованием отставки главы правительства, якобы готовило теракты и силовой захват власти. Оппозиционные силы высмеяли эти утверждения и назвали происходящее попыткой запугивания.
«Это политическое преследование. Обвинения абсурдны, владыке инкриминируют терроризм, беспорядки и узурпацию — статьи, которые не выдерживают критики», — подчеркнул адвокат.
Он также добавил, что следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте архиепископа.
Напомним, в последнее время в Армении обострилось противостояние между Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Также премьер-министр опубликовал на своей странице материал с провластного портала Civic.am, в котором утверждалось о готовящемся «захвате власти». Он лично назвал этот план «попыткой переворота мерзавцев», выражая своё негативное отношение к предполагаемым заговорщикам. Оппозиционеры назвали этот «план» фальшивкой и пропагандистской выдумкой.