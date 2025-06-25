Выступающего против политики Пашиняна архиепископа задержали под крики «Никол — предатель!»

Протестующего против премьер-министра Никола Пашиняна архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна задержали сотрудники Службы национальной безопасности Армении. Священнослужителя увезли в неизвестном направлении. Видео с задержанием опубликовало агентство Sputnik Армения.

Видео задержания архиепископа Баграта Галстаняна. Видео © VK / Sputnik Армения

«Зло, послушай, что бы ты ни делало, тебе мало осталось», — сказал он, обращаясь к Пашиняну.

Архиепископ Баграт, садясь в машину, твёрдо заявил, что никакие репрессии, включая аресты, не заставят его отступить. Сразу после этого толпа сторонников начала скандировать: «Никол — предатель!»