Выступающего против политики Пашиняна архиепископа задержали под крики «Никол — предатель!»
Задержан выступающий против политики Пашиняна архиепископ Баграт
Протестующего против премьер-министра Никола Пашиняна архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна задержали сотрудники Службы национальной безопасности Армении. Священнослужителя увезли в неизвестном направлении. Видео с задержанием опубликовало агентство Sputnik Армения.
Видео задержания архиепископа Баграта Галстаняна. Видео © VK / Sputnik Армения
«Зло, послушай, что бы ты ни делало, тебе мало осталось», — сказал он, обращаясь к Пашиняну.
Архиепископ Баграт, садясь в машину, твёрдо заявил, что никакие репрессии, включая аресты, не заставят его отступить. Сразу после этого толпа сторонников начала скандировать: «Никол — предатель!»
Напомним, в последнее время в Армении обострилось противостояние между Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Ранее глава правительства выложил материал, опубликованный на провластном портале Civic.am, где была информация о якобы готовящемся «захвате власти». Он назвал этот план «попыткой переворота мерзавцев». А сегодня утром стало известно, что в резиденции Галстаняна проводятся обыски.
Обложка © VK / Sputnik Армения