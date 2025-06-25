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25 июня, 09:05

Выступающего против политики Пашиняна архиепископа задержали под крики «Никол — предатель!»

Задержан выступающий против политики Пашиняна архиепископ Баграт

Протестующего против премьер-министра Никола Пашиняна архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна задержали сотрудники Службы национальной безопасности Армении. Священнослужителя увезли в неизвестном направлении. Видео с задержанием опубликовало агентство Sputnik Армения.

Видео задержания архиепископа Баграта Галстаняна. Видео © VK / Sputnik Армения

«Зло, послушай, что бы ты ни делало, тебе мало осталось», — сказал он, обращаясь к Пашиняну.

Архиепископ Баграт, садясь в машину, твёрдо заявил, что никакие репрессии, включая аресты, не заставят его отступить. Сразу после этого толпа сторонников начала скандировать: «Никол — предатель!»

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Напомним, в последнее время в Армении обострилось противостояние между Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Ранее глава правительства выложил материал, опубликованный на провластном портале Civic.am, где была информация о якобы готовящемся «захвате власти». Он назвал этот план «попыткой переворота мерзавцев». А сегодня утром стало известно, что в резиденции Галстаняна проводятся обыски.

Обложка © VK / Sputnik Армения

Мария Любицкая
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