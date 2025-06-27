В Армении полицейские подрались со священниками, не желающими пускать их в резиденцию Католикоса

В историческом городе Эчмиадзин, который считается духовным центром Армении, силовики попытались проникнуть в резиденцию Католикоса, что вызвало ожесточённое сопротивление со стороны людей и духовенства. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Стычка с полицией. Видео © Telegram / Армянская вендетта

Ранее территорию охраняли бойцы спецназа СНБ, облачённые в маски, которые пытались беспрепятственно войти в священное здание. Однако духовенство решительно воспротивилось вторжению, не допустив проникновения на территорию резиденции.

В результате между полицейскими и священниками вспыхнула потасовка, которая привлекла внимание общественности и вызвала широкий резонанс в СМИ. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях, а причины конфликта пока остаются предметом расследования.