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Регион
27 июня, 08:20

В Армении полицейские подрались со священниками, не желающими пускать их в резиденцию Католикоса

Возле резиденции Католикоса в Армении произошла драка полицейских и священников

Обложка © Telegram / Новости-Армения

Обложка © Telegram / Новости-Армения

В историческом городе Эчмиадзин, который считается духовным центром Армении, силовики попытались проникнуть в резиденцию Католикоса, что вызвало ожесточённое сопротивление со стороны людей и духовенства. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Стычка с полицией. Видео © Telegram / Армянская вендетта

Ранее территорию охраняли бойцы спецназа СНБ, облачённые в маски, которые пытались беспрепятственно войти в священное здание. Однако духовенство решительно воспротивилось вторжению, не допустив проникновения на территорию резиденции.

В результате между полицейскими и священниками вспыхнула потасовка, которая привлекла внимание общественности и вызвала широкий резонанс в СМИ. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях, а причины конфликта пока остаются предметом расследования.

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Напомним, в последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян нацелился на апостольскую церковь. Архиепископ Баграт Галстанян был обвинён в терроризме и арестован. Сегодня утром сотрудники СНБ попытались прорваться на территорию резиденции Католикоса.

Владимир Озеров
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