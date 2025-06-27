Сотрудники СНБ Армении ворвались на территорию резиденции Католикоса

В Армении сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) пришли к резиденции Католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Это руководящий орган Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Сотрудники СНБ Армении вошли на территорию резиденции Католикоса. Видео © 24news.am

«Сотрудники СНБ здесь, возле резиденции католикоса», — сообщил в соцсетях адвокат главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаеля Аджапахяна Мигран Погосян.

Иеромонах Асогик Карапетян добавил, что духовенство готово к аресту.

Войдя на территорию резиденции, спецназ вывел оттуда журналистов. После началась потасовка между полицейскими и священниками.