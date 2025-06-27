Сотрудники СНБ Армении ворвались на территорию резиденции Католикоса
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В Армении сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) пришли к резиденции Католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Это руководящий орган Армянской апостольской церкви (ААЦ).
Сотрудники СНБ Армении вошли на территорию резиденции Католикоса. Видео © 24news.am
«Сотрудники СНБ здесь, возле резиденции католикоса», — сообщил в соцсетях адвокат главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаеля Аджапахяна Мигран Погосян.
Иеромонах Асогик Карапетян добавил, что духовенство готово к аресту.
Войдя на территорию резиденции, спецназ вывел оттуда журналистов. После началась потасовка между полицейскими и священниками.
Напомним, в последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян активизировал нападки на апостольскую церковь. Власти страны обвинили архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме, он арестован. Также глава правительства заявил о предовтращении госпереворота7