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27 июня, 07:55

Сотрудники СНБ Армении ворвались на территорию резиденции Католикоса

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

В Армении сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) пришли к резиденции Католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Это руководящий орган Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Сотрудники СНБ Армении вошли на территорию резиденции Католикоса. Видео © 24news.am

«Сотрудники СНБ здесь, возле резиденции католикоса», — сообщил в соцсетях адвокат главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаеля Аджапахяна Мигран Погосян.

Иеромонах Асогик Карапетян добавил, что духовенство готово к аресту.

Войдя на территорию резиденции, спецназ вывел оттуда журналистов. После началась потасовка между полицейскими и священниками.

Главному противнику Пашиняна предъявлены обвинения в узурпации власти и терроризме
Главному противнику Пашиняна предъявлены обвинения в узурпации власти и терроризме

Напомним, в последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян активизировал нападки на апостольскую церковь. Власти страны обвинили архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме, он арестован. Также глава правительства заявил о предовтращении госпереворота7

Никита Никонов
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