Гончаренко* с трибуны Рады назвал Зеленского Ким Чен Зе

Страсти в украинском парламенте, где сегодня народные депутаты должны проголосовать за отмену скандального законопроекта об отмене независимость двух антикоррупционных ведомств, набирает обороты. После потасовки, о которой Life.ru сообщал ранее, к трибуне вышел народный депутат Алексей Гончаренко*, чтобы пристыдить депутатов от фракции «Слуга народа».