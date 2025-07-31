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31 июля, 11:35

Гончаренко* с трибуны Рады назвал Зеленского Ким Чен Зе

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Страсти в украинском парламенте, где сегодня народные депутаты должны проголосовать за отмену скандального законопроекта об отмене независимость двух антикоррупционных ведомств, набирает обороты. После потасовки, о которой Life.ru сообщал ранее, к трибуне вышел народный депутат Алексей Гончаренко*, чтобы пристыдить депутатов от фракции «Слуга народа».

Видео © РАДА ТВ

Гончаренко* сказал, что «Ким Чен Зе пытается строить тут диктатуру», и назвал ситуацию с НАБУ «Зе Ендом» для президента. Он также призвал Зеленского «забыть о втором сроке».

НАБУ могло прослушивать квартиру соратника Зеленского
НАБУ могло прослушивать квартиру соратника Зеленского

22 июля Верховная рада Украины приняла закон, существенно ограничивший независимость НАБУ и САП — двух ключевых антикоррупционных ведомств страны. Это решение вызвало волну массовых протестов в крупных городах. Под давлением улицы Владимир Зеленский был вынужден изменить позицию и предложил новый законопроект, направленный на «усиление полномочий» антикоррупционных структур. Именно этот документ сегодня был одобрен парламентом, фактически отменяя предыдущие спорные поправки.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Марина Фещенко
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