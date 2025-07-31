Рада приняла закон по НАБУ, которым Зеленский пытается спасти свои рейтинги

При этом основные голоса дала провластная фракция «Слуга народа», которая ещё 22 июля обеспечила принятие закона, ликвидирующего независимость НАБУ и САП. Также нардепы проголосовала за то, чтобы спикер Рады Руслан Стефанчук и Владимир Зеленский незамедлительно подписали документ.