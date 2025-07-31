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31 июля, 10:26

Рада приняла закон по НАБУ, которым Зеленский пытается спасти свои рейтинги

Рада приняла закон, восстанавливающий независимость НАБУ

Верховная рада приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

При этом основные голоса дала провластная фракция «Слуга народа», которая ещё 22 июля обеспечила принятие закона, ликвидирующего независимость НАБУ и САП. Также нардепы проголосовала за то, чтобы спикер Рады Руслан Стефанчук и Владимир Зеленский незамедлительно подписали документ.

Протестующие, которые сегодня собрались у здания парламента Украины, встретили новость о принятии закона ликованием.

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Напомним, 22 июля Рада одобрила закон, который существенно ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомств на Украине — НАБУ и САП. После этого в крупнейших городах Украины начались масштабные уличные протесты. Под давлением демонстрантов Владимир Зеленский передумал и внёс на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов — по сути, отменяя скандальную инициативу. Именно его сегодня и одобрила Рада.

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Александра Вишнякова
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