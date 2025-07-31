Власти Никарагуа направили письмо президенту России Владимиру Путину, в котором признали Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области частью России. Манагуа также заявила о поддержке борьбы Москвы с «украинским неонацизмом, поддерживаемым НАТО».

«Правительство и народ Никарагуа признают и решительно поддерживают героическую битву России против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы уверены в победе России над этими силами зла, против гегемонических сил, против фашизма.Победа России — это победа человечества», — говорится в письме.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо официально подтвердили признание Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей как неотъемлемой части России. Кроме того. Ортега и Мурильо выразили солидарность с российскими семьями, потерявшими близких в ходе конфликта.

Никарагуа — крупнейшая страна Центральной Америки (97-я) в мире с населением 6,7 миллиона человек.