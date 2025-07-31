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Регион
31 июля, 13:29

Крупнейшая страна Центральной Америки признала четыре новых региона России

Никарагуа официально признала новые регионы РФ и выступила против неонацизма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Design_Bank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Design_Bank

Власти Никарагуа направили письмо президенту России Владимиру Путину, в котором признали Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области частью России. Манагуа также заявила о поддержке борьбы Москвы с «украинским неонацизмом, поддерживаемым НАТО».

«Правительство и народ Никарагуа признают и решительно поддерживают героическую битву России против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы уверены в победе России над этими силами зла, против гегемонических сил, против фашизма.Победа России — это победа человечества», — говорится в письме.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо официально подтвердили признание Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей как неотъемлемой части России. Кроме того. Ортега и Мурильо выразили солидарность с российскими семьями, потерявшими близких в ходе конфликта.

Никарагуа — крупнейшая страна Центральной Америки (97-я) в мире с населением 6,7 миллиона человек.

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Москва и Манагуа поддерживают союзнические отношения. На торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве присутствовал специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Ортега — сын Даниэля Ортеги. Владимир Путин передал главе Никарагуа тёплые пожелания, подчеркнув, что в России его уважают и всегда рады видеть.

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Милена Скрипальщикова
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