«В России его очень любят»: Путин передал привет большому другу нашей страны
Путин передал привет президенту Никарагуа Ортеге, которого очень любят в России
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Президент России Владимир Путин передал тёплые пожелания президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, подчеркнув, что в России его уважают и всегда рады видеть.
Российский лидер кратко пообщался со специальным представителем президента Никарагуа по вопросам сотрудничества с Россией Лауреано Факундо Ортегой Мурильо, который прибыл на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лауреано Ортега, являющийся сыном главы государства, присутствовал на Параде Победы на Красной площади, а также на официальном приёме в Кремле от имени президента России.
«Передайте, пожалуйста, самые добрые пожелания вашему отцу. В России его очень любят и всегда рады ему», — сказал Путин, прощаясь с представителем Никарагуа.
В ответ Ортега сообщил, что планирует вернуться в Россию уже в конце мая.
«Отлично, будем рады», — ответил на это глава российского государства.
Life.ru уже сообщал, что 9 мая 2025 года Москва привлекла внимание всего мира — на Парад Победы, посвящённый 80-летию окончания Великой Отечественной войны, прибыли лидеры и представители 29 государств. Это стало самым масштабным международным участием за последние годы, несмотря на сохраняющееся напряжение в отношениях между Россией и странами Запада. Среди почётных гостей — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также главы дружественных государств и стран СНГ: президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Кубы Мигель Диас-Канель, Венесуэлы Николас Мадуро, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и другие.