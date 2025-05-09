«В России его очень любят»: Путин передал привет большому другу нашей страны

Президент России Владимир Путин передал тёплые пожелания президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, подчеркнув, что в России его уважают и всегда рады видеть.

Российский лидер кратко пообщался со специальным представителем президента Никарагуа по вопросам сотрудничества с Россией Лауреано Факундо Ортегой Мурильо, который прибыл на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лауреано Ортега, являющийся сыном главы государства, присутствовал на Параде Победы на Красной площади, а также на официальном приёме в Кремле от имени президента России.

«Передайте, пожалуйста, самые добрые пожелания вашему отцу. В России его очень любят и всегда рады ему», — сказал Путин, прощаясь с представителем Никарагуа.

В ответ Ортега сообщил, что планирует вернуться в Россию уже в конце мая.

«Отлично, будем рады», — ответил на это глава российского государства.