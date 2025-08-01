На Украине родственники уничтоженных бойцов отдельного штурмового батальона «Айдар»* разместили в соцсети фотографию всей роты, которая ликвидирована в полном составе вблизи Бессаловки в Сумской области. Об этом сообщают авторы проекта «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север».

По всей видимости, о судьбе украинских военных семьям забыть сообщили. Они в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, призывая помочь разыскать солдат. Семьи ВСУшников винят в их «исчезновении» киевское руководство, отдающее смертельные приказы. Они также возмутились, что командование украинской армии тщательно скрывает огромные потери в своих рядах.

Как уже писал Life.ru, российские военнослужащие ликвидировали целую штурмовую роту украинского нацбатальона «Айдар»* неподалёку от Бессаловки в Сумской области. Украинская сторона официально отказалась признавать огромные потери. Родственники погибших бойцов ВСУ попытались сами найти правду. Выяснилось, что рота уничтожена в полном составе.