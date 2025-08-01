Российские военнослужащие ликвидировали целую штурмовую роту украинского нацбатальона «Айдар»* неподалёку от Бессаловки в Сумской области. Теперь родные винят командиров, отдавших смертельный приказ. Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

«Родственники украинских неонацистов 24 ОШБ «Айдар»* в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, которая в полном составе в июле была уничтожена Северянами в районе Бессаловки», — сказано в публикации.

Недавно российские войска разбили ещё одну отдельную штурмовую бригаду нацбатальона «Айдар»* под Сумами. Тогда сестра одного из погибших украинских боевиков пыталась что-то выяснить о своём «без вести пропавшем» брате, но тот к этому моменту был уже мёртв.