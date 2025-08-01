Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 05:29

Целая рота «Айдара»* погибла из-за смертельного приказа командиров, родные в отчаянии

ВС РФ ликвидировали штурмовую роту нацбата Айдар* у Бессаловки под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Российские военнослужащие ликвидировали целую штурмовую роту украинского нацбатальона «Айдар»* неподалёку от Бессаловки в Сумской области. Теперь родные винят командиров, отдавших смертельный приказ. Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

«Родственники украинских неонацистов 24 ОШБ «Айдар»* в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, которая в полном составе в июле была уничтожена Северянами в районе Бессаловки», — сказано в публикации.

ВСУ используют мёртвых кошек и зайцев для минирования на харьковском направлении
ВСУ используют мёртвых кошек и зайцев для минирования на харьковском направлении

Недавно российские войска разбили ещё одну отдельную штурмовую бригаду нацбатальона «Айдар»* под Сумами. Тогда сестра одного из погибших украинских боевиков пыталась что-то выяснить о своём «без вести пропавшем» брате, но тот к этому моменту был уже мёртв.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar