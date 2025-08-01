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Регион
1 августа, 11:55

Путин объявил о неизменных условиях России для завершения СВО

Путин: Озвученные в 2024 году условия по украинскому конфликту остались прежними

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о неизменности условий, выдвинутых страной в отношении урегулирования украинского вопроса летом 2024 года. Он также объяснил, что все эти слова на самом деле являются важными целями Москвы.

«Это же не условия, а цели, я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет, вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ», — сказал глава государства журналистам.

Путин положительно оценил обмен пленными по результатам переговоров с Украиной
Путин положительно оценил обмен пленными по результатам переговоров с Украиной

Ранее Путин заявил, что Украина не должна быть инструментом для тех, кто желает зла России. По его словам, Киеву нужно служить суверенным интересам страны, а не западным кураторам. Кроме того, глава государства подчеркнул, что для решения украинского вопроса киевскому режиму следует искоренить нацизм. Также киевская сторона должна признать итоги референдумов в четырёх регионах: Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР).

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Наталья Афонина
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