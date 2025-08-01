Путин объявил о неизменных условиях России для завершения СВО

Президент России Владимир Путин заявил о неизменности условий, выдвинутых страной в отношении урегулирования украинского вопроса летом 2024 года. Он также объяснил, что все эти слова на самом деле являются важными целями Москвы.

«Это же не условия, а цели, я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет, вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ», — сказал глава государства журналистам.