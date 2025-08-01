Путин положительно оценил обмен пленными по результатам переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает итоги прошедших переговоров между Москвой и Киевом, а также состоявшиеся обмены военнопленными.

«А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину?» — отметил глава государства, подчеркнув важность гуманитарного аспекта в процессе урегулирования конфликта.