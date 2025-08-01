Путин положительно оценил обмен пленными по результатам переговоров с Украиной
Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена. Обложка © Сергей Булкин/ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает итоги прошедших переговоров между Москвой и Киевом, а также состоявшиеся обмены военнопленными.
«А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину?» — отметил глава государства, подчеркнув важность гуманитарного аспекта в процессе урегулирования конфликта.
Ранее военнослужащий ВСУ Александр Сычугов, находящийся в плену, заявил о высоких потерях украинской армии на передовой. Он рассказал представителям Минобороны России, что бойцы «просто исчезают». По его мнению, более миллиона солдат ВСУ уже погибли на фронте.