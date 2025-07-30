Отходы ВСУ: как Украина под видом пленных возвращает России предателей Недавно Украина передала России 21-летнего Алексея Герасимова из Чувашии — перебежчика, добровольно вступившего в украинские войска. На родине его обвиняют в терроризме. О судьбе других предателей — в материале Life.ru. 29 июля, 21:15 Их использовали и выбросили: почему у предателей жестокая судьба. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © VK / Ulekshchen Yola, © YouTube / Бутусов Плюс, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliagradova_

Что было в голове у Алексея Герасимова

Во время обмена по формуле «1000 на 1000» в нашу страну вернули российского предателя Алексея Герасимова. Будучи второкурсником журфака Чувашского университета, он сбежал на Украину и вступил в ВСУ. Через полтора года украинцы под видом пленного передали его нам обратно. Сейчас Герасимов в российском СИЗО. Против него возбуждено дело о терроризме. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Против Алексея Герасимова возбуждено уголовное дело о терроризме. Фото © VK / Ulekshchen Yola

Украинские СМИ пишут, что Алексей Герасимов хотел воевать за «Ридну неньку» лишь на словах. А по факту он прогуливал учения и отказывался подписывать контракт. Как итог, у предателя произошёл конфликт с командованием «Сибирского батальона»** ВСУ, куда его приписали. Вскоре Черниговский суд постановил поместить Герасимова в пункт временного пребывания иностранцев, а затем принудительно выдворить. По некоторым данным, сам Герасимов надеялся отсидеться в миграционной тюрьме до конца конфликта, а потом переехать в Европу. Но не срослось…

Из показаний Алексея Герасимова. Фото © Telegram / АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

Алексей Герасимов родом из пригорода Чебоксар, деревни Большие Катраси. Его семью можно назвать зажиточной. У них добротный дом на 31 сотке земли. Нельзя сказать, что Герасимов сторонник отделения Чувашии от России. Он в принципе хочет расчленить и уничтожить нашу страну, чтобы на её месте вырос единый независимый Туркестан.

Герасимов вёл на чувашском языке антироссийский блог. Он восхищался Мустафой Чокаем — казахско-кыргызским националистом и гитлеровским коллаборационистом. Постил фейки нежелательных иноагентских организаций типа «Радио свободы»*. Выкладывал шовинистские сюжеты, смысл которых, что «хороших русских» нет. Публиковал сепаратистские призывы к бурятам, тувинцам, якутам и алтайцам. Предлагал вступать в ВСУ. Герасимов верит, что существует священное дерево, которое соединяет три уровня мира.

Отцу Герасимова за сына не стыдно. Напротив, родитель пригрозил всем недоброжелателям уничтожением от чёрной магии.







Криминальный авторитет сельского масштаба Радик Богданов

На самом деле Алексей Герасимов не первый такой. В начале прошлого года Украина похожим образом, через обмен пленными, вернула нам 53-летнего Радика Богданова из Башкирии. По версии следствия, он служил в рядах Вооружённых сил России, но при первой же возможности сдался украинским военным. Это произошло во время боёв за село Водяное в ДНР. Имеются данные, что он сказал «хочу убивать русских».

Украинцы сначала отправили Радика Богданова в учебный центр, а потом зачислили в батальон «Скала». Работая на врага, он не просто принимал участие в абстрактных операциях против Российской армии. По версии следствия, он убил нескольких своих соотечественников. Ещё Богданов дал украинской прессе интервью, где облил грязью Родину. Почему Украина решила его отправить назад, неизвестно. Есть версия, что украинцы хотят сделать из него шпиона. Другая версия, он отслужил своё и просто-напросто стал не нужен. Сейчас Радик Богданов в СИЗО. Ему инкриминировали «убийство двух и более лиц», а также «госизмену». Срок за это — вплоть до пожизненного.

Радик Богданов. Фото © YouTube / Бутусов Плюс

Радик Богданов родился в селе Кармаскалы. По информации МВД, он состоял в местной ОПГ. В 2009-м его приговорили к девяти годам строгача за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В 2017-м осудили на восемь месяцев исправительных работ за незаконное проникновение в жилище. В 2018-м признали виновным в хищении ноутбука и приговорили к 2,5 года тюрьмы. В 2021-м включили в перечень лиц с преступными доходами. В 2022-м Богданов получил три года за кражу автомобильных дисков. Вероятно, сидя за решёткой, он придумал план, как ему освободиться, — подписать контракт, отправиться в зону СВО и переметнуться к врагу.

Life.ru выяснил, что у него есть взрослая дочь. Она выставила на продажу за 800 тысяч рублей один из двух семейных коттеджей и переехала в Москву, где занялась перепродажей дорогих аксессуаров для мужчин.

Судьба предателя Эрдема Тикеева

По данным телеграм-канала «Архангел спецназа», в ближайшем будущем Украина планирует нам вернуть под видом военнопленных ещё двух перебежчиков, Эрдема Шамана Тикеева и некоего Вита. На данный момент оба содержатся в Николаевском миграционном центре и обвиняются в нарушении порядка пребывания на Украине.

Эрдем Тикеев ещё недавно считался героем Незалежной. Ему 36 лет, родом из города Элисты. Считается, что он предал Родину ещё в 2014 году, когда вступил в нацбат «Айдар»** и принял участие в карательных операциях против Донбасса. За это ему выделили приличную квартиру в Киеве. А после начала СВО из Тикеева вылепили лидера «деколонизационного» подразделения «Номад», где якобы служат сочувствующие Украине представители коренных народов России.

Эрдема Тикеева в предательстве поддержала его супруга, россиянка Наталья Градова. Какое-то время она жила с ним в Киеве, а недавно переехала с их общим ребёнком в Торонто. Последние четыре месяца Градова бьёт тревогу и зовёт на помощь. Она утверждает, что её мужа похитили и пытали, чтобы он написал рапорт об увольнении. Причём сделало это командование из легиона «Свобода России»**. После утраты им статуса военнослужащего его отправили в миграционный центр и готовят к обмену.

Несмотря на такой поворот, супруга предателя всё равно винит во всём русских.

— Я верю в закон и справедливость в Украине, — городит Градова. По её мнению, коррупция и беспредел творятся только в конкретном «легионе»**, где служил её муж.





* Признан в России иностранным агентом ** Запрещённая в России террористическая организация

Авторы Пётр Егоров