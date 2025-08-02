Наши танкисты сняли видео поднятия флага над новой высотой в ДНР после контрвоздушной битвы
МО показало видео поднятия флага РФ над освобождённым Александро-Калиново
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Российские военные установили государственный флаг над освобождённым населённым пунктом Александро-Калиново в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, распространив соответствующие кадры.
ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
«Российский триколор над Александро-Калиново развернули военнослужащие 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск. Замкомандира отряда «Штурмовой» с позывным Ротор рассказывает подробности боевой работы», — говорится в официальном сообщении.
В опубликованном видеоматериале показаны эпизоды боёв за населённый пункт, включая уничтожение вражеских укреплений и склада с боеприпасами. Операцию провели подразделения группировки войск «Юг». Ротор отметил, что за село велась контрвоздушная война беспилотников. По его словам, ВСУ не жалели ни обычных дронов, ни гексокоптеров типа «Вампира» и «Бабы-яги».
Ранее командир штурмового подразделения с позывным Рама рассказал, как проходила операция по освобождению Часова Яра. Военнослужащий объяснил, что значительную роль сыграл результативный удар «Кинжалом» по бункеру ВСУ с командованием, после которого российские десантники смогли зачистить фортификацию, а также выбить противника из трёхярусных подземных блиндажей в Южном лесу у базы отдыха «Часовоярец».