Наши танкисты сняли видео поднятия флага над новой высотой в ДНР после контрвоздушной битвы

Российские военные установили государственный флаг над освобождённым населённым пунктом Александро-Калиново в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, распространив соответствующие кадры.

ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Российский триколор над Александро-Калиново развернули военнослужащие 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск. Замкомандира отряда «Штурмовой» с позывным Ротор рассказывает подробности боевой работы», — говорится в официальном сообщении.

В опубликованном видеоматериале показаны эпизоды боёв за населённый пункт, включая уничтожение вражеских укреплений и склада с боеприпасами. Операцию провели подразделения группировки войск «Юг». Ротор отметил, что за село велась контрвоздушная война беспилотников. По его словам, ВСУ не жалели ни обычных дронов, ни гексокоптеров типа «Вампира» и «Бабы-яги».