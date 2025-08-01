Армия РФ нанесла сокрушительный удар по элитному украинскому полку
Немудрый: ВС РФ ликвидировали элитный полк ВСУ Скала в боях за Новоукраинку
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В ходе боёв за населённый пункт Новоукраинка (ДНР) российские военнослужащие нанесли серьёзный урон 425-му десантно-штурмовому полку ВСУ «Скала». Об этом ТАСС сообщил заместитель командира штурмовой роты группировки «Центр» Виталий Немудрый.
«425-й, «Скала», был. Хорошо подготовлены. Их было довольно приличное количество, большое. Части удалось уйти, но большая часть была уничтожена», — пояснил офицер.
Как отмечает источник, бои за Новоукраинку отличались особой интенсивностью. Элитное украинское подразделение оказывало ожесточенное сопротивление, однако российским военным удалось взять населённый пункт под контроль.
Напомним, российские военные в ходе СВО за сутки освободили два населённых пункта в ДНР — Новоукраинку и Темировку. Подразделения группировки «Центр» активными действиями взяли под контроль Новоукраинку, тогда как продвижение группировки «Восток» вглубь вражеской обороны позволило освободить Темировку.