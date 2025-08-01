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Регион
1 августа, 13:31

Армия РФ нанесла сокрушительный удар по элитному украинскому полку

Немудрый: ВС РФ ликвидировали элитный полк ВСУ Скала в боях за Новоукраинку

Обложка © Telegram/Минобороны России

Обложка © Telegram/Минобороны России

В ходе боёв за населённый пункт Новоукраинка (ДНР) российские военнослужащие нанесли серьёзный урон 425-му десантно-штурмовому полку ВСУ «Скала». Об этом ТАСС сообщил заместитель командира штурмовой роты группировки «Центр» Виталий Немудрый.

«425-й, «Скала», был. Хорошо подготовлены. Их было довольно приличное количество, большое. Части удалось уйти, но большая часть была уничтожена», — пояснил офицер.

Как отмечает источник, бои за Новоукраинку отличались особой интенсивностью. Элитное украинское подразделение оказывало ожесточенное сопротивление, однако российским военным удалось взять населённый пункт под контроль.

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Новости СВО. ВСУ в панике: Новоукраинка и Темировка пали, боевики бегут. Трамп включил счётчик, а Запад меняет Зеленского, 30 июля

Напомним, российские военные в ходе СВО за сутки освободили два населённых пункта в ДНР — Новоукраинку и Темировку. Подразделения группировки «Центр» активными действиями взяли под контроль Новоукраинку, тогда как продвижение группировки «Восток» вглубь вражеской обороны позволило освободить Темировку.

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Анастасия Никонорова
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