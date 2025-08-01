В ходе боёв за населённый пункт Новоукраинка (ДНР) российские военнослужащие нанесли серьёзный урон 425-му десантно-штурмовому полку ВСУ «Скала». Об этом ТАСС сообщил заместитель командира штурмовой роты группировки «Центр» Виталий Немудрый.

«425-й, «Скала», был. Хорошо подготовлены. Их было довольно приличное количество, большое. Части удалось уйти, но большая часть была уничтожена», — пояснил офицер.

Как отмечает источник, бои за Новоукраинку отличались особой интенсивностью. Элитное украинское подразделение оказывало ожесточенное сопротивление, однако российским военным удалось взять населённый пункт под контроль.