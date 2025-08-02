Армия России освободила и зачистила от ВСУ Александро-Калиново в ДНР
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Населённый пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике зачищен от подразделений украинской армии. Об освобождении села сообщили в Минобороны России в сводке от 2 августа.
«Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново», — докладывает МО РФ.
А 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Сегодня ВС РФ стоят в километре от Константиновки. Тем не менее Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт факт потери Часова Яра. Однако его уже ткнули носом во враньё про «успехи» ВСУ. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве плохо знают о событиях на фронте.