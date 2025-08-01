Путин: В Киеве плохо знают о событиях на фронте, раз отрицают потерю Часова Яра

Украинское руководство не обладает адекватной информацией о реальном положении дел в зоне проведения СВО, поскольку продолжает игнорировать неоспоримые факты. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В качестве примера он привёл упорное отрицание Киевом факта перехода города Часов Яр под контроль российской армии.

«Динамика понятна. Взят Часов Яр. Мы слышали (от Украины. — Прим. Life.ru) о том, что это не соответствует действительности. Я могу вас заверить, что это соответствует действительности. Часов Яр был взят несколько дней назад. Такие заявления, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень хорошо информировано», — пояснил он журналистам в ходе визита на Валаам.