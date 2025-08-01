Путин: В Киеве плохо знают о событиях на фронте, раз отрицают потерю Часова Яра
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Украинское руководство не обладает адекватной информацией о реальном положении дел в зоне проведения СВО, поскольку продолжает игнорировать неоспоримые факты. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В качестве примера он привёл упорное отрицание Киевом факта перехода города Часов Яр под контроль российской армии.
«Динамика понятна. Взят Часов Яр. Мы слышали (от Украины. — Прим. Life.ru) о том, что это не соответствует действительности. Я могу вас заверить, что это соответствует действительности. Часов Яр был взят несколько дней назад. Такие заявления, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень хорошо информировано», — пояснил он журналистам в ходе визита на Валаам.
Напомним, активные боевые действия за Часов Яр развернулись в начале 2024 года, после того как Вооружённые силы Украины трансформировали этот населённый пункт в мощный оборонительный бастион. 31 июля 2025 года российские подразделения официально объявили о полном взятии города под свой контроль. Вслед за этим были опубликованы первые видеокадры из освобождённого Часова Яра, свидетельствующие о разгроме там крупнейшей группировки ВСУ за весь период специальной военной операции. Тем не менее, Владимир Зеленский до сих пор отказывается признавать утрату города, утверждая, что, по его словам, ситуация там по-прежнему «под полным контролем» украинских войск.