Трубы, туман и «муравейник» ВСУ: Десантник раскрыл подробности битвы за Часов Яр

В ходе освобождения Часова Яра в ДНР российские десантники штурмом взяли трёхуровневые подземные блиндажи «муравейники» и бункер ВСУ, где располагалось командование, а также военные советники НАТО. Оборонительные сооружения располагались в Южном лесу в районе базы отдыха «Часовоярец». Подробности операции раскрыл командир штурмовой роты 98-й Ивановской дивизии ВДВ с позывным Рама.

«Туда нанесли удар «Кинжалом», они разбомбили этот бункер. Все, кто там был, там они и остались», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».