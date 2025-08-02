Трубы, туман и «муравейник» ВСУ: Десантник раскрыл подробности битвы за Часов Яр
Командир дивизии ВДВ Рама: ВС РФ захватили подземные блиндажи ВСУ у Часова Яра
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В ходе освобождения Часова Яра в ДНР российские десантники штурмом взяли трёхуровневые подземные блиндажи «муравейники» и бункер ВСУ, где располагалось командование, а также военные советники НАТО. Оборонительные сооружения располагались в Южном лесу в районе базы отдыха «Часовоярец». Подробности операции раскрыл командир штурмовой роты 98-й Ивановской дивизии ВДВ с позывным Рама.
«Туда нанесли удар «Кинжалом», они разбомбили этот бункер. Все, кто там был, там они и остались», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».
Кроме того, по его словам, бойцы ВС РФ встретили на своём пути мощный рубеж обороны — канал «Северский Донец — Донбасс». Преодолеть большой участок с трубами нашим десантникам помогла сама природа. Территорию накрыл сильный туман, благодаря которому участники штурма смогли продвинуться незаметно от противника.
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Сегодня ВС РФ стоят в километре от Константиновки. Тем не менее Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт факт потери Часова Яра. Однако его уже ткнули носом во враньё про «успехи» ВСУ. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве плохо знают о событиях на фронте.