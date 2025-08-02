Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 08:31

99 десантников получили от Белоусова «Золотые Звёзды» в День ВДВ

Глава МО Белоусов наградил 99 бойцов ВДВ Золотыми звёздами за подвиги на СВО

В стенах Национального центра управления обороной министр обороны РФ Андрей Белоусов лично вручил высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда» — военнослужащим, проявившим исключительное мужество и стойкость в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Награждение. Видео © Telegram / Минобороны России

Глава военного ведомства выразил глубокую благодарность героям за безупречное выполнение боевых задач и пожелал им дальнейших успехов и сил в службе Родине.

Особое внимание Белоусов уделил Воздушно-десантным войскам, подчеркнув их решительные и профессиональные действия на ключевых направлениях СВО. Он отметил, что 99 бойцов ВДВ удостоены звания Героя России за проявленное беспримерное мужество и самоотверженность.

Министр также напомнил, что традиции доблести «крылатой пехоты» формировались в масштабных сражениях Великой Отечественной, а затем подтверждались в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках, укрепляя славу ВДВ как элиты российской армии.

Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днём тыла ВС России
Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днём тыла ВС России

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил российских десантников, освободивших город Часов Яр от ВСУ в Донецкой Народной Республике, отметив их мужество и героизм. По данным СМИ, на зачистку населённого пункта у них ушло четыре дня.

BannerImage

Обложка © Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar