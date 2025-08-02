99 десантников получили от Белоусова «Золотые Звёзды» в День ВДВ
Глава МО Белоусов наградил 99 бойцов ВДВ Золотыми звёздами за подвиги на СВО
В стенах Национального центра управления обороной министр обороны РФ Андрей Белоусов лично вручил высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда» — военнослужащим, проявившим исключительное мужество и стойкость в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Награждение. Видео © Telegram / Минобороны России
Глава военного ведомства выразил глубокую благодарность героям за безупречное выполнение боевых задач и пожелал им дальнейших успехов и сил в службе Родине.
Особое внимание Белоусов уделил Воздушно-десантным войскам, подчеркнув их решительные и профессиональные действия на ключевых направлениях СВО. Он отметил, что 99 бойцов ВДВ удостоены звания Героя России за проявленное беспримерное мужество и самоотверженность.
Министр также напомнил, что традиции доблести «крылатой пехоты» формировались в масштабных сражениях Великой Отечественной, а затем подтверждались в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках, укрепляя славу ВДВ как элиты российской армии.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил российских десантников, освободивших город Часов Яр от ВСУ в Донецкой Народной Республике, отметив их мужество и героизм. По данным СМИ, на зачистку населённого пункта у них ушло четыре дня.
Обложка © Telegram / Минобороны России