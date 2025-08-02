99 десантников получили от Белоусова «Золотые Звёзды» в День ВДВ

В стенах Национального центра управления обороной министр обороны РФ Андрей Белоусов лично вручил высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда» — военнослужащим, проявившим исключительное мужество и стойкость в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Награждение. Видео © Telegram / Минобороны России

Глава военного ведомства выразил глубокую благодарность героям за безупречное выполнение боевых задач и пожелал им дальнейших успехов и сил в службе Родине.

Особое внимание Белоусов уделил Воздушно-десантным войскам, подчеркнув их решительные и профессиональные действия на ключевых направлениях СВО. Он отметил, что 99 бойцов ВДВ удостоены звания Героя России за проявленное беспримерное мужество и самоотверженность.