Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днём тыла ВС России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов первого августа обратился к военнослужащим и ветеранам, поздравив их с Днём тыла. Обращение министра размещено в Telegram-канале оборонного ведомства.

Белоусов выразил благодарность военным за их упорный труд, который является залогом боеготовности армии и флота страны. Министр подчеркнул, что усердная работа в тылу позволяет Вооружённым силам Российской Федерации решать поставленные перед ними задачи.

«В ходе специальной военной операции военнослужащие органов МТО демонстрируют профессионализм, достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск. Уверен, что личный состав подразделений материально-технического обеспечения и впредь будет совершенствовать своё мастерство, оставаться надежной опорой в защите национальных интересов России», — уточнил глава МО.

Отдельно Белоусов поблагодарил ветеранов, которые служат хорошим примером для новых поколений. Министр обороны пожелал им благополучия, крепкого здоровья и новых успехов во благо Родины.