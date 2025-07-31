Белоусов провёл встречу с министром обороны Сирии Мархафом Абу Касром в Москве
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Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился в столице с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мархафом Абу Касрём. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе», — указали в министерстве.
Россия продолжает поддерживать отношения с новым сирийским руководством, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Дамаск получит от России приглашение на российско-арабский саммит, запланированный на октябрь.