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Регион
31 июля, 15:30

Белоусов провёл встречу с министром обороны Сирии Мархафом Абу Касром в Москве

Обложка © Telegram/ Минобороны России

Обложка © Telegram/ Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился в столице с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мархафом Абу Касрём. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе», — указали в министерстве.

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Россия продолжает поддерживать отношения с новым сирийским руководством, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Дамаск получит от России приглашение на российско-арабский саммит, запланированный на октябрь.

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Полина Никифорова
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