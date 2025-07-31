Белоусов провёл встречу с министром обороны Сирии Мархафом Абу Касром в Москве

Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился в столице с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мархафом Абу Касрём. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе», — указали в министерстве.