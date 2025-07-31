Глава МИД Сирии высказался об отношениях с Россией
Аш-Шибани: Сирия хочет, чтобы РФ была рядом при восстановлении единства страны
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Сирия заинтересована в участии России в процессе восстановления единства страны. Сейчас власти работают над преодолением вызовов, возникших в связи с недавними событиями, заявил глава МИД страны Асаад Хасан аш-Шибани в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую сильную Сирию. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути», — сообщил аш-Шибани.
Глава МИД также отметил, что на данный момент ведётся работа по воссоединению сирийского народа как внутри страны, так и за её пределами.
Ранее сообщалось, что Израиль и Сирия достигли соглашения о приостановке боевых действий. Переговоры между главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и временным руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа проходили при участии американской дипломатии. Посол Вашингтона в Турции и спецпосланник по Сирии Том Барак призвал друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и «построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании со своими соседями».