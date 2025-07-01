«У нас есть свои интересы»: Песков рассказал об отношениях РФ и нового руководства Сирии

Россия продолжает поддерживать отношения с новым сирийским руководством. У Москвы есть интересы в регионе, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, новые власти Сирии получат от России приглашение на российско-арабский саммит, запланированный на октябрь.

«Мы поддерживаем наши отношения с нынешним сирийским руководством и будем это делать и впредь. У нас есть свои интересы в Сирии», — заявил Песков.