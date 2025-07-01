«У нас есть свои интересы»: Песков рассказал об отношениях РФ и нового руководства Сирии
Песков: Россия продолжает поддерживать отношения с новым сирийским руководством
Обложка © Life.ru
Россия продолжает поддерживать отношения с новым сирийским руководством. У Москвы есть интересы в регионе, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, новые власти Сирии получат от России приглашение на российско-арабский саммит, запланированный на октябрь.
«Мы поддерживаем наши отношения с нынешним сирийским руководством и будем это делать и впредь. У нас есть свои интересы в Сирии», — заявил Песков.
Пресс-секретарь также сказал, что в Москве признают фактические изменения в структуре сирийской власти и готовы выстраивать взаимодействие с новым политическим курсом. Песков отметил, что для российской стороны приоритетом остаётся защита собственных интересов в регионе.