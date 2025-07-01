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Регион
1 июля, 10:30

«У нас есть свои интересы»: Песков рассказал об отношениях РФ и нового руководства Сирии

Песков: Россия продолжает поддерживать отношения с новым сирийским руководством

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжает поддерживать отношения с новым сирийским руководством. У Москвы есть интересы в регионе, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, новые власти Сирии получат от России приглашение на российско-арабский саммит, запланированный на октябрь.

«Мы поддерживаем наши отношения с нынешним сирийским руководством и будем это делать и впредь. У нас есть свои интересы в Сирии», — заявил Песков.

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Пресс-секретарь также сказал, что в Москве признают фактические изменения в структуре сирийской власти и готовы выстраивать взаимодействие с новым политическим курсом. Песков отметил, что для российской стороны приоритетом остаётся защита собственных интересов в регионе.

Полина Никифорова
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