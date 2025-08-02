НАТО и США ищут новый способ снабжения Киева американским оружием

НАТО вместе с США ищет новый способ поставить Киеву американское оружие. Украина считает эти поставки важными и рассчитывает на финансирование от стран альянса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«США и НАТО работают над новым подходом по снабжению Украины вооружением с использованием фондов стран НАТО, чтобы платить за покупку или транспортировку американского оружия», — отмечает агентство.

Сейчас специалисты разрабатывают новый механизм. Киев должен составить список необходимого ему оружия. После этого страны альянса обсудят, кто из них будет передавать это вооружение или финансировать закупку. Поставки планируют осуществлять партиями по 500 миллионов долларов каждая.