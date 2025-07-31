Основные моменты соглашений о поставках оружия между Украиной и США были согласованы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в социальных сетях.

По словам Зеленского, Украина сейчас активно готовится к новым переговорам и встречам с партнёрами на различных уровнях. Он отметил, что все эти шаги предпринимаются с единой целью: укрепить позиции Украины.