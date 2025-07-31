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Регион
31 июля, 06:25

Зеленский заявил о масштабном соглашении с США о поставках оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Основные моменты соглашений о поставках оружия между Украиной и США были согласованы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в социальных сетях.

По словам Зеленского, Украина сейчас активно готовится к новым переговорам и встречам с партнёрами на различных уровнях. Он отметил, что все эти шаги предпринимаются с единой целью: укрепить позиции Украины.

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Ранее Владимир Зеленский анонсировал увеличение числа молодёжи в рядах ВСУ. На этот раз молодёжь решили завлечь целым обувным набором. Военное ведомство опубликовало в TikTok ролик, в котором представители министерства активно зазывают молодых парней от 18 до 24 лет на службу.

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Мария Любицкая
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