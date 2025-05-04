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Регион
4 мая, 15:52

На фронт за шесть пар ботинок: Украинскую молодёжь зазывают на службу бесплатной обувью

Украинцев от 18 до 24 лет зазывают на службу, предлагая взамен шесть пар обуви

Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Несмотря на усилия, включая принудительную мобилизацию, Киев испытывает трудности с выполнением установленных показателей. Поэтому Минобороны Украины периодически публикует рекламу о службе по контракту. На этот раз молодёжь решили завлечь целым обувным набором.

Военное ведомство опубликовало в TikTok ролик, в котором представители министерства активно зазывают молодых парней от 18 до 24 лет на службу. В придачу к оружию молодёжь сможет получить целых шесть пар обуви: для душа, повседневные, летние, осенние, зимние и для сильного мороза.

Кроме того, молодому поколению активно рассказывают о деньгах, которые они заработают, если отправятся на фронт. Однако выплатят их только после полугода на фронте.

Данные ролики активно обсуждают в Сети, но кроме насмешек украинская армия пока не получает молодого пополнения. Так, «молодёжные» контракты с февраля заключили менее 500 человек.

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Напомним, что недавно Владимир Зеленский продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине. Данный режим будет действовать в стране ещё три месяца, начиная с 9 мая.

Наталья Афонина
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