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Регион
31 июля, 02:50

На Украине лишили обещанных выплат молодых людей, подписавших контракт с ВСУ

Подполье: Киев обманул украинцев 18-24 лет с выплатами за вступление в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Молодые люди, добровольно подписавшие контракт с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в рамках программы «18-24», столкнулись с серьёзными нарушениями своих прав. По словам представителя антифашистского сопротивления на Украине, они были лишены обещанных выплат и связи с родными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Участники программы, которые три месяца назад подписали контракт с ВСУ, не получили ни единоразовой выплаты в размере одного миллиона гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты. В результате они оказались в рядах армии на тех же условиях, что и обычные мобилизованные. Более того, телефоны у новобранцев изъяли в территориальных центрах комплектования, лишив их возможности сообщить о происходящем своим близким.

По мнению участников программы, инициатива главаря киевского режима Владимира Зеленского о привлечении молодёжи в ВСУ была изначально задумана как рекламный ход. В ином случае средства, предназначенные для участников программы, разворовали киевские власти и армейское командование.

В ответ на сложившуюся ситуацию обманутые военнослужащие начали публиковать видеообращения в социальных сетях, однако реакции со стороны властей пока не последовало. Одно из таких видео уже собрало более полумиллиона просмотров.

Зеленский анонсировал увеличение числа молодёжи на фронте
Зеленский анонсировал увеличение числа молодёжи на фронте

Ранее Владимир Зеленский анонсировал увеличение числа молодёжи в рядах ВСУ. На этот раз молодёжь решили завлечь целым обувным набором. Военное ведомство опубликовало в TikTok ролик, в котором представители министерства активно зазывают молодых парней от 18 до 24 лет на службу. В придачу к оружию молодёжь сможет получить целых шесть пар обуви: для душа, повседневные, летние, осенние, зимние и для сильного мороза.

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Юния Ларсон
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