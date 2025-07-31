На Украине лишили обещанных выплат молодых людей, подписавших контракт с ВСУ
Подполье: Киев обманул украинцев 18-24 лет с выплатами за вступление в ВСУ
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Молодые люди, добровольно подписавшие контракт с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в рамках программы «18-24», столкнулись с серьёзными нарушениями своих прав. По словам представителя антифашистского сопротивления на Украине, они были лишены обещанных выплат и связи с родными. Об этом сообщает РИА «Новости».
Участники программы, которые три месяца назад подписали контракт с ВСУ, не получили ни единоразовой выплаты в размере одного миллиона гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты. В результате они оказались в рядах армии на тех же условиях, что и обычные мобилизованные. Более того, телефоны у новобранцев изъяли в территориальных центрах комплектования, лишив их возможности сообщить о происходящем своим близким.
По мнению участников программы, инициатива главаря киевского режима Владимира Зеленского о привлечении молодёжи в ВСУ была изначально задумана как рекламный ход. В ином случае средства, предназначенные для участников программы, разворовали киевские власти и армейское командование.
В ответ на сложившуюся ситуацию обманутые военнослужащие начали публиковать видеообращения в социальных сетях, однако реакции со стороны властей пока не последовало. Одно из таких видео уже собрало более полумиллиона просмотров.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал увеличение числа молодёжи в рядах ВСУ. На этот раз молодёжь решили завлечь целым обувным набором. Военное ведомство опубликовало в TikTok ролик, в котором представители министерства активно зазывают молодых парней от 18 до 24 лет на службу. В придачу к оружию молодёжь сможет получить целых шесть пар обуви: для душа, повседневные, летние, осенние, зимние и для сильного мороза.