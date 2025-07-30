Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о расширении программы по привлечению молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет для службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ). В своём видеообращении экс-комик отметил, что правительство Незалежной одобрило новые меры, позволяющие увеличить количество молодых людей, которые могут быть отправлены на фронт.

«Премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам 18-24 — мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к силам обороны», — подчеркнул Зеленский.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о начале набора операторов дронов, которые будут служить в армии по двухлетнему контракту.