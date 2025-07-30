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Регион
30 июля, 20:32

Зеленский анонсировал увеличение числа молодёжи на фронте

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о расширении программы по привлечению молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет для службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ). В своём видеообращении экс-комик отметил, что правительство Незалежной одобрило новые меры, позволяющие увеличить количество молодых людей, которые могут быть отправлены на фронт.

«Премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам 18-24мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к силам обороны», подчеркнул Зеленский.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о начале набора операторов дронов, которые будут служить в армии по двухлетнему контракту.

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Ранее экс-нардеп Спиридон Килинкаров назвал вероятный сценарий свержения Владимира Зеленского. Главаря киевского режима могут устранить через парламентский переворот. Ведь без контроля над парламентом практически невозможно будет остановить безумцев, стоящих во главе киевского режима, уточнил экс-депутат Рады.

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Юния Ларсон
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