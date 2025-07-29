Бывший комик Владимир Зеленский опоздал со своими решением восстановить антикоррупционные органы НАБУ и САП после массовых протестов в городах Украины. В издании The American Conservative отметили, что действия главы киевского режима вызвали определённые сомнения в Европе.

«Столкнувшись с уличными протестами, которых Зеленский не видел с начала войны, и упрёками со стороны ЕС, он сдался и внёс новый законопроект о восстановлении независимости двух ведомств. Но эта уступка, возможно, была сделана слишком поздно», — говорится в сообщении.