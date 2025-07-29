«Слишком поздно»: Зеленского ткнули носом на Западе в его роковую ошибку
TAC: Зеленский слишком поздно решил изменить позиции в отношении НАБУ и САП
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Бывший комик Владимир Зеленский опоздал со своими решением восстановить антикоррупционные органы НАБУ и САП после массовых протестов в городах Украины. В издании The American Conservative отметили, что действия главы киевского режима вызвали определённые сомнения в Европе.
«Столкнувшись с уличными протестами, которых Зеленский не видел с начала войны, и упрёками со стороны ЕС, он сдался и внёс новый законопроект о восстановлении независимости двух ведомств. Но эта уступка, возможно, была сделана слишком поздно», — говорится в сообщении.
В издании отметили, что из-за законодательных инициатив Зеленского в Европе стали сомневаться его искренности в вопросах антикоррупционных реформ и демократии. Если и раньше стремление экс-комика бороться с автократией ставили под сомнение, то последние решения особенно встревожили европейских сторонников. Поэтому его выходка ослабила позиции Украины в вопросе присоединения к Евросоюзу.
Напомним, что 22 июля Рада одобрила закон, который существенно ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомств на Украине — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). В связи с этим на улицах Украины начали устраивать митинги. Акции протестов вынудили Зеленского внести на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов. Однако даже лояльный Евросоюз не одобрил принятие этого закона, поэтому военная помощь Киеву была приостановлена.