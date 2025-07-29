На Западе заявили о панике в команде Зеленского
Politico: Попытка ликвидации НАБУ и САП говорит о панике в команде Зеленского
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Попытка Владимира Зеленского лишить независимости НАБУ и САП говорит о панике внутри его команды, считают эксперты издания Politico. Они квалифицируют действия киевской власти как проявление политической нестабильности и страха перед возможной потерей электоральной поддержки. В публикации подчёркивается, что низкие показатели в опросах толкают команду Зеленского на радикальные шаги.
«Некоторые лидеры гражданского общества считают, что нападение на агентства является признаком того, что Зеленский и его клановая группа помощников начинают паниковать», — указано в статье.
Напомним, 22 июля Рада одобрила закон, который существенно ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомств на Украине — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого в крупнейших городах Украины начались масштабные уличные протесты. Под давлением демонстрантов Владимир Зеленский сдал назад и внёс на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов — по сути, отменяя скандальную инициативу. Принятие этого закона не одобрил даже Евросоюз, который решил даже приостановить военную помощь Киеву.