На Западе заявили о панике в команде Зеленского

Попытка Владимира Зеленского лишить независимости НАБУ и САП говорит о панике внутри его команды, считают эксперты издания Politico. Они квалифицируют действия киевской власти как проявление политической нестабильности и страха перед возможной потерей электоральной поддержки. В публикации подчёркивается, что низкие показатели в опросах толкают команду Зеленского на радикальные шаги.