«Иначе безумцев не остановить»: Экс-нардеп назвал вероятный сценарий свержения Зеленского
Экс-нардеп Килинкаров: Зеленского могут свергнуть через парламентский переворот
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
Смена власти на Украине может произойти через парламентский переворот. Отстранение Владимира Зеленского, вероятно, будет сопровождаться политическим кризисом, считает экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.
«В смене власти на Украине я делаю ставку на внутренний переворот, возможно парламентский. Я уверен в том, что это будет как-то нелинейно. Многим кажется, что Зеленский уходит, проходят выборы и приходит новый президент. Будет какой-то промежуточный вариант. Возможно, политический кризис, связанный с Национальным антикоррупционным бюро, будет углубляться», — заявил Килинкаров в разговоре с NEWS.ru.
Собеседник издания полагает, что ситуация выльется в переворот внутри Рады. Ведь без контроля над парламентом практически невозможно будет остановить безумцев, стоящих во главе киевского режима, заключил Килинкаров.
Ранее украинский журналист Анатолий Шарий заявил о драме в офисе Владимира Зеленского. По его информации, киевский главарь рассматривает вариант увольнения ближайшего соратника — главы ОП Андрея Ермака. К слову, недавно в западной прессе появились публикации, где говорится, что отношения этих двоих несколько теснее, чем просто рабочие и они даже спят вместе в одном бункере.