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Регион
29 июля, 14:52

«Иначе безумцев не остановить»: Экс-нардеп назвал вероятный сценарий свержения Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленского могут свергнуть через парламентский переворот

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Смена власти на Украине может произойти через парламентский переворот. Отстранение Владимира Зеленского, вероятно, будет сопровождаться политическим кризисом, считает экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«В смене власти на Украине я делаю ставку на внутренний переворот, возможно парламентский. Я уверен в том, что это будет как-то нелинейно. Многим кажется, что Зеленский уходит, проходят выборы и приходит новый президент. Будет какой-то промежуточный вариант. Возможно, политический кризис, связанный с Национальным антикоррупционным бюро, будет углубляться», — заявил Килинкаров в разговоре с NEWS.ru.

Собеседник издания полагает, что ситуация выльется в переворот внутри Рады. Ведь без контроля над парламентом практически невозможно будет остановить безумцев, стоящих во главе киевского режима, заключил Килинкаров.

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Ранее украинский журналист Анатолий Шарий заявил о драме в офисе Владимира Зеленского. По его информации, киевский главарь рассматривает вариант увольнения ближайшего соратника — главы ОП Андрея Ермака. К слову, недавно в западной прессе появились публикации, где говорится, что отношения этих двоих несколько теснее, чем просто рабочие и они даже спят вместе в одном бункере.

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Юрий Лысенко
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