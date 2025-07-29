«Иначе безумцев не остановить»: Экс-нардеп назвал вероятный сценарий свержения Зеленского

«В смене власти на Украине я делаю ставку на внутренний переворот, возможно парламентский. Я уверен в том, что это будет как-то нелинейно. Многим кажется, что Зеленский уходит, проходят выборы и приходит новый президент. Будет какой-то промежуточный вариант. Возможно, политический кризис, связанный с Национальным антикоррупционным бюро, будет углубляться», — заявил Килинкаров в разговоре с NEWS.ru.