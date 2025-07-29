«Настоящая мелодрама»: Раскрыты планы Зеленского уволить Ермака, несмотря на «тесные» отношения
Блогер Шарий: Зеленский готовится уволить главу своего офиса Ермака
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В офисе Владимира Зеленского разворачивается «мелодрама». Как сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своём Telegram-канале, главарь киевского режима всерьёз задумался об увольнении главы ОП Андрея Ермака, с которым его связывают не только рабочие отношения.
«Ермак знает об этом и со слезами на глазах посылает туда приближённых, для того, чтобы приближённые пели Зеленскому о том, что «нельзя, коней на переправе не меняют», — написал он.
По словам блогера, доводы у окружения Ермака стандартные: «это просто чёрный пиар» и «это ничего не решит». Однако Зеленский ради власти готов порвать даже с людьми, с которыми у него были особые — «не только рабочие» — связи, отметил Шарий.
Напомним, ранее на Украине прогремел очередной громкий скандал. Стало известно о причастности Дениса Ермака, младшего брата главы офиса Зеленского Андрея Ермака, к поставкам наркотиков киевской верхушке. Российские спецслужбы предоставили фотографии билетов и паспорта Ермака в качестве доказательств. А позже СМИ получили эксклюзивную запись переговоров непосредственно перед поездкой Ермака в Афганистан. Употребление наркотиков считается нормой среди политиков Украины, заявил Life.ru экс-нардеп Олег Царёв.