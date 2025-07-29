В офисе Владимира Зеленского разворачивается «мелодрама». Как сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своём Telegram-канале, главарь киевского режима всерьёз задумался об увольнении главы ОП Андрея Ермака, с которым его связывают не только рабочие отношения.

«Ермак знает об этом и со слезами на глазах посылает туда приближённых, для того, чтобы приближённые пели Зеленскому о том, что «нельзя, коней на переправе не меняют», — написал он.