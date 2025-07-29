Сомнений нет: Экс-нардеп прошёлся по киевской верхушке после разоблачения «главного барыги» Зеленского

Зеленский всю свою артистическую жизнь был рядом с наркотиками. Это у них в среде считалось нормальным. И во время избирательной кампании очень сильно налегал на наркотики. Хочу рассказать, чем всё это кончилось. После публичных требований Порошенко* к Зеленскому, а Зеленского к Порошенко* сдать на экспертизу кровь на наличие в них наркотиков представители штабов обоих кандидатов встретились и договорились между собой о том, что каждый сдаёт в свою лабораторию. То есть в лабораторию, где работают их люди.