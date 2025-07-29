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29 июля, 12:24

Сомнений нет: Экс-нардеп прошёлся по киевской верхушке после разоблачения «главного барыги» Зеленского

Олег Царёв: Употребление наркотиков считается нормой среди политиков Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Употребление запрещённых веществ является обычной практикой среди высокопоставленных украинских чиновников, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. По его мнению, бывший президент Украины Пётр Порошенко* до начала избирательной комиссии страдал алкоголизмом, а после перебрался на наркотики. Между ним и Владимиром Зеленским тогда возникли взаимные обвинения, которые закончились сдачей анализов.

Зеленский всю свою артистическую жизнь был рядом с наркотиками. Это у них в среде считалось нормальным. И во время избирательной кампании очень сильно налегал на наркотики. Хочу рассказать, чем всё это кончилось. После публичных требований Порошенко* к Зеленскому, а Зеленского к Порошенко* сдать на экспертизу кровь на наличие в них наркотиков представители штабов обоих кандидатов встретились и договорились между собой о том, что каждый сдаёт в свою лабораторию. То есть в лабораторию, где работают их люди.

Олег Царёв

Бывший депутат украинской Рады

Зеленский всю свою артистическую жизнь был рядом с наркотиками. Это у них в среде считалось нормальным. И во время избирательной кампании очень сильно налегал на наркотики. Хочу рассказать, чем всё это кончилось. После публичных требований Порошенко* к Зеленскому, а Зеленского к Порошенко* сдать на экспертизу кровь на наличие в них наркотиков представители штабов обоих кандидатов встретились и договорились между собой о том, что каждый сдаёт в свою лабораторию. То есть в лабораторию, где работают их люди.
Зеленский всю свою артистическую жизнь был рядом с наркотиками. Это у них в среде считалось нормальным. И во время избирательной кампании очень сильно налегал на наркотики. Хочу рассказать, чем всё это кончилось. После публичных требований Порошенко* к Зеленскому, а Зеленского к Порошенко* сдать на экспертизу кровь на наличие в них наркотиков представители штабов обоих кандидатов встретились и договорились между собой о том, что каждый сдаёт в свою лабораторию. То есть в лабораторию, где работают их люди.

По мнению экс-депутата, недавние новости о телефонном разговоре Дениса Ермака не говорят напрямую об употреблении наркотиков и их доставке. Однако сомнений в том, что сам Зеленский и приближенные к нему люди употребляют запрещённые вещества, быть не может.

«Спят друг с другом»: СМИ сделали громкое заявление об отношениях Зеленского и Ермака
«Спят друг с другом»: СМИ сделали громкое заявление об отношениях Зеленского и Ермака

Напомним, ранее стало известно, что младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака участвует в поставках наркотиков киевской верхушке. В качестве доказательств российские спецслужбы предоставили фото билетов и паспорта Дениса Ермака. Кроме того, в Сеть была слита запись беседы Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Полина Никифорова
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