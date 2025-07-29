Сомнений нет: Экс-нардеп прошёлся по киевской верхушке после разоблачения «главного барыги» Зеленского
Олег Царёв: Употребление наркотиков считается нормой среди политиков Украины
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Употребление запрещённых веществ является обычной практикой среди высокопоставленных украинских чиновников, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. По его мнению, бывший президент Украины Пётр Порошенко* до начала избирательной комиссии страдал алкоголизмом, а после перебрался на наркотики. Между ним и Владимиром Зеленским тогда возникли взаимные обвинения, которые закончились сдачей анализов.
Зеленский всю свою артистическую жизнь был рядом с наркотиками. Это у них в среде считалось нормальным. И во время избирательной кампании очень сильно налегал на наркотики. Хочу рассказать, чем всё это кончилось. После публичных требований Порошенко* к Зеленскому, а Зеленского к Порошенко* сдать на экспертизу кровь на наличие в них наркотиков представители штабов обоих кандидатов встретились и договорились между собой о том, что каждый сдаёт в свою лабораторию. То есть в лабораторию, где работают их люди.
По мнению экс-депутата, недавние новости о телефонном разговоре Дениса Ермака не говорят напрямую об употреблении наркотиков и их доставке. Однако сомнений в том, что сам Зеленский и приближенные к нему люди употребляют запрещённые вещества, быть не может.
Напомним, ранее стало известно, что младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака участвует в поставках наркотиков киевской верхушке. В качестве доказательств российские спецслужбы предоставили фото билетов и паспорта Дениса Ермака. Кроме того, в Сеть была слита запись беседы Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.