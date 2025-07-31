Дуглас Макрегор назвал заявления НАТО о Калининграде прямой угрозой России
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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макрегор резко отреагировал на заявления командующего армией США в Европе генерала Кристофера Донахью о Калининграде, назвав их прямой угрозой для России. В своём видеообращении он подчеркнул, что риторика Донахью совпадает с позицией Белого дома и Пентагона, что может свидетельствовать о продолжении ультиматума американского лидера Дональда Трампа.
Макгрегор отметил, что назначение Донахью на пост командующего силами США и НАТО в Европе не случайно, учитывая его опыт в проведении специальных операций. Однако он также указал на недостатки генерала в командовании крупными соединениями и планировании масштабных операций, напомнив о неудачном выводе американских войск из Афганистана.
Напомним, в июле Донахью заявил, что НАТО разработало планы по подавлению оборонительного потенциала России в Калининградской области, а также обозначило стратегию «линии сдерживания на восточном фланге». По его словам, географическая уязвимость Калининградской области, полностью окружённой территориями государств НАТО, позволяет альянсу разрабатывать эффективные планы нейтрализации российских систем противовоздушной и противоракетной обороны в регионе.