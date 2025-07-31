Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макрегор резко отреагировал на заявления командующего армией США в Европе генерала Кристофера Донахью о Калининграде, назвав их прямой угрозой для России. В своём видеообращении он подчеркнул, что риторика Донахью совпадает с позицией Белого дома и Пентагона, что может свидетельствовать о продолжении ультиматума американского лидера Дональда Трампа.

Макгрегор отметил, что назначение Донахью на пост командующего силами США и НАТО в Европе не случайно, учитывая его опыт в проведении специальных операций. Однако он также указал на недостатки генерала в командовании крупными соединениями и планировании масштабных операций, напомнив о неудачном выводе американских войск из Афганистана.