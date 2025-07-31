Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 03:35

Дуглас Макрегор назвал заявления НАТО о Калининграде прямой угрозой России

Калининград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zayatsphoto

Калининград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zayatsphoto

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макрегор резко отреагировал на заявления командующего армией США в Европе генерала Кристофера Донахью о Калининграде, назвав их прямой угрозой для России. В своём видеообращении он подчеркнул, что риторика Донахью совпадает с позицией Белого дома и Пентагона, что может свидетельствовать о продолжении ультиматума американского лидера Дональда Трампа.

Макгрегор отметил, что назначение Донахью на пост командующего силами США и НАТО в Европе не случайно, учитывая его опыт в проведении специальных операций. Однако он также указал на недостатки генерала в командовании крупными соединениями и планировании масштабных операций, напомнив о неудачном выводе американских войск из Афганистана.

В Кремле отреагировали на заявление генерала США о подавлении обороны Калининграда
В Кремле отреагировали на заявление генерала США о подавлении обороны Калининграда

Напомним, в июле Донахью заявил, что НАТО разработало планы по подавлению оборонительного потенциала России в Калининградской области, а также обозначило стратегию «линии сдерживания на восточном фланге». По его словам, географическая уязвимость Калининградской области, полностью окружённой территориями государств НАТО, позволяет альянсу разрабатывать эффективные планы нейтрализации российских систем противовоздушной и противоракетной обороны в регионе.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar