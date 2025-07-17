Боец ВС РФ голыми руками поймал дрон и разбил его о дерево, чтобы не жужжал
Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Anna Kondratiuk-Swiacka
Российский боец на Харьковском направлении голыми руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом, а потом разбил его о дерево, чтобы не жужжал. Видео эпичного момента публикует RT.
Российский боец на Харьковском направлении голыми руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом. Видео © Telegram/RT на русском
Товарищам военный признался, что осознавал риски, но решил спасти сослуживцев — даже если бы пришлось пожертвовать собой.
А ранее стало известно, что российские военные начали сбивать украинские дроны с помощью палки. Вместо традиционного боекомплекта операторы оснащают аппараты отрезками стеклопластиковой арматуры, что позволяет буквально «сбивать» вражеские беспилотники.