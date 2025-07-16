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16 июля, 19:18

Российские военные начали сбивать украинские дроны с помощью палки

На Торецком направлении российские военные применяют необычный способ противодействия украинским БПЛА. Как сообщает SHOT, бойцы Беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) адаптировали FPV-дроны для физического уничтожения воздушных целей противника. Вместо традиционного боекомплекта операторы оснащают аппараты отрезками стеклопластиковой арматуры, что позволяет буквально «сбивать» вражеские беспилотники.

Российские военные начали сбивать украинские дроны с помощью палки. Видео © Telegram / SHOT

Особенность данной тактики заключается в необходимости чёткой координации между экипажами двух аппаратов. Один дрон, оснащённый импровизированным копьём, выполняет функцию перехватчика, тогда как второй осуществляет разведку и корректировку.

За время применения этой нестандартной тактики российским операторам удалось нейтрализовать около двенадцати украинских беспилотных средств, включая крупногабаритные аппараты типа «Бабы-яги». Эффективность метода подтверждается его продолжающимся использованием на фронте.

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Ранее россиян предупредили о последствиях самостоятельной борьбы с БПЛА. Если не доказать исключительную необходимость применения оружия для уничтожения вражеского дрона, можно попасть под уголовную статью.

Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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