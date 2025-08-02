При освобождении Часова Яра в ДНР Армии России пришлось уничтожать не только боевиков ВСУ, но и иностранных наёмников, в том числе из США и Польши. Об этом рассказал десантник Костромского полка с позывным Куба, который участвовал в штурме города. Он раскрыл детали операции в интервью телеканалу «Звезда».

«Много иностранных гостей, много тел, после того, как штурмуют другие ребята. Сколько проходили — много разных шевронов: американских, польских», — отметил боец ВС РФ.