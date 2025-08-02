«Много иностранных гостей»: Часов Яр обороняли наёмники из Польши и США
Десантник Куба: Часов Яр обороняли наёмники из Польши и США
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При освобождении Часова Яра в ДНР Армии России пришлось уничтожать не только боевиков ВСУ, но и иностранных наёмников, в том числе из США и Польши. Об этом рассказал десантник Костромского полка с позывным Куба, который участвовал в штурме города. Он раскрыл детали операции в интервью телеканалу «Звезда».
«Много иностранных гостей, много тел, после того, как штурмуют другие ребята. Сколько проходили — много разных шевронов: американских, польских», — отметил боец ВС РФ.
По его словам, во время штурма наши войска не только стреляли, но и закидывали врага гранатами. При этом живая сила ВСУ старалась отступать, а не вступать в бой с ВС РФ. А сейчас орудия 98-й дивизии ВДВ бьют западнее административных границ Часова Яра, где пытаются окопаться украинские боевики.
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Фактически ВС РФ стоят в километре от Константиновки. Тем не менее, Владимир Зеленский не признаёт факт потери Часова Яра. Однако президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве плохо знают о событиях на фронте.