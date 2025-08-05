Тысячи мирных жителей пострадали от вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин: Свыше 14 тысяч курян признаны потерпевшими из-за вторжения ВСУ
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Свыше 14 тысяч курян признаны жертвами злодеяний ВСУ. Шокирующие масштабы расследования вторжения украинских войск в Курскую область озвучил глава СК Александр Бастрыкин.
«Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских», — сказал он в интервью сайту Kp.ru.
Завтра, 6 августа, в Курской области пройдут памятные мероприятия в честь годовщины вторжения украинских войск на территорию региона. С целью почтить память погибших мирных жителей и защитников области, во всех храмах Курской митрополии состоятся поминальные панихиды.