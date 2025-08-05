Тысячи мирных жителей пострадали от вторжения ВСУ в Курскую область

«Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских» , — сказал он в интервью сайту Kp.ru .

Бастрыкин: Сумма ущерба от действий ВСУ под Курском составила более ₽3 млрд

Бастрыкин: Сумма ущерба от действий ВСУ под Курском составила более ₽3 млрд

Завтра, 6 августа, в Курской области пройдут памятные мероприятия в честь годовщины вторжения украинских войск на территорию региона. С целью почтить память погибших мирных жителей и защитников области, во всех храмах Курской митрополии состоятся поминальные панихиды.