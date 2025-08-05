Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 05:43

Тысячи мирных жителей пострадали от вторжения ВСУ в Курскую область

Бастрыкин: Свыше 14 тысяч курян признаны потерпевшими из-за вторжения ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Свыше 14 тысяч курян признаны жертвами злодеяний ВСУ. Шокирующие масштабы расследования вторжения украинских войск в Курскую область озвучил глава СК Александр Бастрыкин.

«Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских», — сказал он в интервью сайту Kp.ru.

Бастрыкин: Сумма ущерба от действий ВСУ под Курском составила более ₽3 млрд
Бастрыкин: Сумма ущерба от действий ВСУ под Курском составила более ₽3 млрд

Завтра, 6 августа, в Курской области пройдут памятные мероприятия в честь годовщины вторжения украинских войск на территорию региона. С целью почтить память погибших мирных жителей и защитников области, во всех храмах Курской митрополии состоятся поминальные панихиды.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Александр Бастрыкин
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar