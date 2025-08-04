Поминальные службы пройдут в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область

6 августа в Курской области пройдут поминальные службы и колокольные звоны в память о погибших мирных жителях и защитниках региона в день годовщины вторжения украинских войск, сообщил врио заместителя председателя регионального правительства Евгений Лобов.

«Шестого августа, в годовщину вторжения вооруженных формирований Украины на территорию Курской области, во всех действующих храмах Курской митрополии пройдут поминальные панихиды по трагически погибшим мирным гражданам и защитникам нашего региона. А в 12 часов одновременно во всех храмах области будут совершены поминальные колокольные звоны», – сказал он.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что лично примет участие в поминальной службе в одном из храмов. Он выразил благодарность митрополии и владыке Герману за организацию мероприятий, отметив, что у всех желающих будет возможность почтить память погибших.