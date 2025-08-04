Поминальные службы пройдут в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область
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6 августа в Курской области пройдут поминальные службы и колокольные звоны в память о погибших мирных жителях и защитниках региона в день годовщины вторжения украинских войск, сообщил врио заместителя председателя регионального правительства Евгений Лобов.
«Шестого августа, в годовщину вторжения вооруженных формирований Украины на территорию Курской области, во всех действующих храмах Курской митрополии пройдут поминальные панихиды по трагически погибшим мирным гражданам и защитникам нашего региона. А в 12 часов одновременно во всех храмах области будут совершены поминальные колокольные звоны», – сказал он.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что лично примет участие в поминальной службе в одном из храмов. Он выразил благодарность митрополии и владыке Герману за организацию мероприятий, отметив, что у всех желающих будет возможность почтить память погибших.
Ранее во время оккупации Курской области украинскими военными школьник Серёжа Щеглов вместе с отцом тайно вынес патронные ленты ВСУ, чтобы передать их российским бойцам. Мальчик рассказал о жизни в оккупации и своих опасных поступках. После наступления ВСУ 6 августа 2024 года село Казачья Локня, где жил Серёжа, оказалось под контролем украинских сил. Мальчик признаётся, что сначала не понимал происходящего, но родители объяснили ему ситуацию.