«Хотел спасти»: 10-летний герой из Курской области защитил российских военных от ВСУ
Kp.ru: 10-летний мальчик помог бойцам ВС РФ под Курском, забрав боеприпасы ВСУ
Серёжа Щеглов. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Когда украинские военные оккупировали Курскую область, школьник Серёжа Щеглов вместе с отцом тайно вынес патронные ленты ВСУ, чтобы передать их российским бойцам. О своей жизни в оккупации и опасных поступках мальчик рассказал в беседе с kp.ru.
После операции ВСУ в Курской области 6 августа 2024 года село Казачья Локня, где жил Серёжа, оказалось под оккупацией. Мальчик вспоминает, как сначала не понял, что происходит, но родители объяснили ему ситуацию.
Семья Щегловых десять месяцев скрывалась в чужом доме с печкой, поскольку их собственное жильё осталось без отопления. Серёжа пытался сохранять бодрость духа — играл с нерабочим противотанковым комплексом и демонстративно ходил по улицам с игрушечным автоматом. Ребёнок стал свидетелем жестокости ВСУ: видел расстрелянные машины с мирными жителями, которые свернули не туда. Однажды снаряд попал в их дом, ранив мать, но сам Серёжа чудом остался невредим.
Мальчик с отцом тайно снимали на спрятанный телефон расположение украинской техники и другие доказательства преступлений. Во время одного из походов за едой они столкнулись с военным ВСУ, который пригрозил убить Серёжу, если они ещё раз появятся в этом районе.
Позже, обнаружив на разбомбленном складе патронные ленты, мальчик тайно унёс их и передал российским военным после освобождения села 12 марта 2025 года. Бойцы были поражены его смелостью и поблагодарили ребёнка.
«Мы с папой решили сходить на место разрушенного склада, посмотреть, вдруг среди обломков завалялись банки с тушёнкой. Заходим в такой железный сарайчик, и тут я вижу, что за линолеумом лежат украинские ленты с патронами. Я их сразу схватил. <...> Я просто хотел <...> спасти кого-то! Я очень надеюсь, что, забрав эту ленту, сохранил жизнь хотя бы двум русским солдатам или мирным жителям. Ведь именно этими патронами украинцы могли убить их», — рассказал храбрый мальчик.
В июне героизм Серёжи был награждён по достоинству — мальчику вручили награду «Защитник Курской области». Снятые им видеозаписи были переданы в ФСБ для изучения и расследования, а юноша и его семья теперь находятся в безопасности.
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