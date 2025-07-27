Нашёл над телами: Life.ru показал трогательное видео встречи героя СВО со спасённой в Бахмуте девочкой

Боец СВО из Приморья с позывным Одноглазый спустя два года встретился с девочкой, которую спас во время ожесточённых боёв в Артёмовске (Бахмут). Спаситель подарил тогда малышке свой шеврон и пообещал позже разыскать, чтобы узнать о её судьбе, но снова её найти оказалось не так просто. Трогательные кадры встречи, которая стала возможна благодаря волонтёрам Народного фронта, публикует Life.ru.

Боец СВО из Приморья с позывным Одноглазый встретился с девочкой, которую спас в 2023 году. Видео © Life.ru

Миланья Бородай и сейчас помнит, как российский военный прикрыл её собой от вражеских пуль и помог выбраться в тыл. Но при встрече 2 года спустя уже подросшая девочка не узнала своего спасителя. Но, как только она услышала про шеврон, который он ей подарил в тот страшный момент, сразу вспомнила героя. Девочка крепко обняла и поблагодарила Одноглазого, для которого уже стала как дочка. Она признаётся, что даже не думала его снова увидеть.

«Тяжело шли. По нам лупили военнослужащие ВСУ, лупили качественно. Видели, что это ребёнок, — это без вариантов. Метров 500 шли часа три от точки к точке. Для меня безумно важна встреча была. В дальнейшем, я думаю, мы с ней будем поддерживать контакт. Теперь она как дочка», — признаётся герой.

Весь день они провели вместе, делясь историями о том, как изменилась их жизнь. Миланья призналась, что Одноглазый стал для неё не просто спасителем, а настоящим другом, который подарил ей новую жизнь.