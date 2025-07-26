Боец ВС РФ уже два года ищет девочку, которую спас во время боёв в Артёмовске

Приморский боец с позывным Одноглазый уже два года разыскивает девочку Миланью Бородай, которую спас во время ожесточённых боёв в Артёмовске (Бахмут). Он прикрыл собой ребёнка от вражеских пуль и помог выбраться в тыл. Военный также подарил малышке свой шеврон и пообещал позже разыскать, чтобы узнать о её судьбе. Девочка в свою очередь пообещала заработать золотую медаль по гимнастике для России, она с детства всерьёз занимается спортом. Трогательную историю публикует Life.ru.

Российский боец ищет спасённую им девочку. Видео © Предоставлено Life.ru

«Прошло уже два года. Я всё время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти её. Я поеду к ней, очень хочу узнать, что она жива и выросла», — поделился солдат.

Он рассказал, что ВСУ при отступлении убивали мирных жителей в Артёмовске. Российские бойцы случайно нашли девочку, она сидела одна, а вокруг тела убитых. Российского бойца поразило, что малышка уже не реагировала на смерть и трупы. Мужчина прикрыл её во время очередной бомбёжки ВСУ и потом под пулями начал выводить в тыл. Он вспоминает, что девочка оказалась смышлёная, строго выполняла команды, не боялась и крепко держалась за его бронежилет. В Народном фронте пообещали помочь найти Миланью. Сейчас ей 11 лет.

Благодаря документальному фильму «Украина. Дети на продажу», который сняли журналисты с Первого канала, девочку нашли. В кадре она рассказала, как российские военные спасали её в Артёмовске. Тут же представители Народного фронта смогли связаться с её мамой Оксаной. Сейчас боец ВС РФ с нетерпением ждёт встречи. Малышке уже рассказали, что её спаситель тоже помнит о ней и очень скучает.